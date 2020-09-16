Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmak isteyen Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani var. Kanarya'nın dünya yıldızının transferi için hazırlıklı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
16 Eylül 2020 Çarşamba 13:49, Güncelleme 16.09.2020 13:51
Son dakika transfer haberi: Bomba patlıyor! 'Fenerbahçe Cavani için hazırlıklı'