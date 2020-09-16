Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Bomba patlıyor! 'Fenerbahçe Cavani için hazırlıklı'

Son dakika haberi: Bomba patlıyor! ' Cavani için hazırlıklı'

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmak isteyen Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani var. Kanarya'nın dünya yıldızının transferi için hazırlıklı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Bomba patlıyor! 'Fenerbahçe Cavani için hazırlıklı'

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