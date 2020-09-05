Fenerbahçe'den flaş transfer atağı! Choupo Moting...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir isim tekrar gündeme geldi. Takvim'in haberine göre; Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues'le çok büyük ihtimalle yolların ayrılacak olması nedeniyle forvet ile kanat transferine yoğunlaşan sarı-lacivertliler flaş bir hamle yaptı. Sarı Kanarya, son yıllarda sürekli listesinde olan Eric Maxim Choupo Moting'i bir kez daha gündemine aldı.

DÜN İTİBARİYLE SERBEST KALDI

Kamerunlu yıldız dün PSG ile sözleşmesi bitip serbest kalınca Fenerbahçe hemen düğmeye bastı. Yönetimin Choupo Moting'in menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

BULUT'UN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Teknik direktör Erol Bulut'un hem forvet hem kanatta oynaması nedeniyle tecrübeli yıldızı listenin ilk sırasına aldığı belirtiliyor. Moting'in bonservisinin olmaması da işleri kolaylaştırıyor.

20 MAÇTA OYNADI, 6 GOL ATTI

Neymar, Mbappe, Cavani, Di Maria ve Icardi gibi süper yıldızların varlığına rağmen geçen sezon 20 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki Moting 6 gol atıp 1 de asist yaptı.

HÜCUMDA TAM BİR JOKER

2018 yılından bu yana PSG formasını giyen Choupo Moting hücumun her bölgesinde oynayabilen tam bir joker. Kamerunlu yıldız son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta'ya attığı golle dikkat çekti.