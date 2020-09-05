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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Perotti'de rakip Ruslar

Perotti'de rakip Ruslar

, F.Bahçe’nin peşinde olduğu Romalı sol kanat için devreye girdi.

, F.Bahçe'nin peşinde olduğu Romalı sol kanat için devreye girdi. Rus ve İtalyan basınında yer alan haberlerde F.Bahçe'nin teklif yaptığı, ancak 32 yaşındaki futbolcunun Spartak'ın teklifini de beklediği kaydedildi.

  1. 5.9.2020
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