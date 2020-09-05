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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Final maçı bugün

Final maçı bugün

sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen The Land Of Legends Cup turnuvası finalinde bugün ile karşılaşacak.

sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen The Land Of Legends Cup turnuvası finalinde bugün ile karşılaşacak. Saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede Spor Smart'tan yayınlanacak. Sarı-lacivertli takım, turnuvanın ilk sınavında Antalyaspor'u 4-0 yenmişti.

  1. 5.9.2020
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