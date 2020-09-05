Koç’un yeni vekili Bilecik

Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün başkan vekili, yönetim kurulu üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kulüpte başkan vekili Semih Özsoy, 12 Ağustos'ta istifa etmişti.