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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Koç’un yeni vekili Bilecik

Koç’un yeni vekili Bilecik

'nin yeni başkan vekili oldu.

'nin yeni başkan vekili oldu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün başkan vekili, yönetim kurulu üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kulüpte başkan vekili Semih Özsoy, 12 Ağustos'ta istifa etmişti.

  1. 5.9.2020
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