Sosa özel çalışıyor

Fenerbahçe'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız Jose Sosa, özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde özel program dahilinde antrenman yaptığı ifade edildi.