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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Sosa özel çalışıyor

Sosa özel çalışıyor

'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız , özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız , özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde özel program dahilinde antrenman yaptığı ifade edildi.

  1. 5.9.2020
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