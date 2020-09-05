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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Hazırlıklar tam gaz

Hazırlıklar tam gaz

Sarı lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, kuvvet ve çabukluk çalışması ile devam ederken ardından hücum varyasyonları ve dar alanda çift kale maçlarla devam etti. İdman şut denemeleri ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

  1. 5.9.2020
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