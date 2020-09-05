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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Aman nazar değmesin

Aman nazar değmesin

Disiplinden taviz verilmiyor, oyuncuların hırsı herkesi sevindiriyor, arkadaşlık da artıyor; görenler maşallah diyor.

BU sezon iddialı bir futbol yapılanmasına gidip hedefi bütün kupaları kazanmak olarak belirleyen sarı-lacivertlilerde camia birlik içinde. Futbol takımının kalitesinin yükselmesi taraftarları heyecanlandırırken, Samandıra'da da disiplinli ve sistematik bir çalışma var.

Oyuncuların antrenmanlar daki ciddiyeti ve hırsı uzun lig maratonu öncesi teknik direktör Erol Bulut'u memnun ediyor. Bulut'un antrenman metotlarındaki yenilikler ve saha içi organizasyon çalışmaları da oyuncu grubunun verimliliğini artırmada önemli faktörler arasında yer alıyor.

Futbolcularda hazırlık maçlarında gözlenen eksikler ve geliştirilmesi gereken taraflar da video toplantılarla mercek altına alınıyor. Sarı-lacivertli takımda çalışma temposu artarken yardımlaşma da en üst seviyeye çıkmış durumda. Tecrübeli oyuncular antrenmanlarda gençlere sık sık tavsiyelerde bulunup, yapmaları gerekenler konusunda yardımcı oluyor.

  1. 5.9.2020
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