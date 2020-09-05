Aman nazar değmesin
Disiplinden taviz verilmiyor, oyuncuların hırsı herkesi sevindiriyor, arkadaşlık da artıyor; görenler maşallah diyor.
BU sezon iddialı bir futbol yapılanmasına gidip hedefi bütün kupaları kazanmak olarak belirleyen sarı-lacivertlilerde camia birlik içinde. Futbol takımının kalitesinin yükselmesi taraftarları heyecanlandırırken, Samandıra'da da disiplinli ve sistematik bir çalışma var.
Oyuncuların antrenmanlar daki ciddiyeti ve hırsı uzun lig maratonu öncesi teknik direktör Erol Bulut'u memnun ediyor. Bulut'un antrenman metotlarındaki yenilikler ve saha içi organizasyon çalışmaları da oyuncu grubunun verimliliğini artırmada önemli faktörler arasında yer alıyor.
Futbolcularda hazırlık maçlarında gözlenen eksikler ve geliştirilmesi gereken taraflar da video toplantılarla mercek altına alınıyor. Sarı-lacivertli takımda çalışma temposu artarken yardımlaşma da en üst seviyeye çıkmış durumda. Tecrübeli oyuncular antrenmanlarda gençlere sık sık tavsiyelerde bulunup, yapmaları gerekenler konusunda yardımcı oluyor.
- 5.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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