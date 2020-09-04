Eran Zahavi transferi resmen veto yedi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, uzun süredir İsrailli golcü Eran Zahavi'yi kadrosuna dahil etmek isterken, alınan son bilgilere göre oyuncu, kulübü Guangzhou ile sözleşmesini feshetti ve artık serbest oyuncu statüsüne geçti. Fransız basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'ın önüne Zahavi dosyasının konulduğunu açıkladı! İşte o gelişme ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından kadrosuna dahil etmek istediği Eran Zahavi konusunda Fransız basını önemli bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı.
Buna göre kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden ve çeşitli kulüplerle transfer görüşmelerine başlayan Eran Zahavi'nin, Marsilya'ya önerildiği duyuruldu.
Fransız kulübünün yöneticilerinin, oyuncunun transferi için ciddi bir şekilde ilgilendiği aktarılırken, son olarak teknik direktör Andre Villas Boas'ın beğenisine sunulduğu yazıldı.
VETO YEDİ!
Tecrübeli teknik direktörün, takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı Zahavi'yi veto ettiği ve oyuncuyu yaşlı bulduğu ifade edildi. Öte yandan Zahavi'nin, Marsilya'nın onay vermesi halinde transfere hazırlıklı olduğu yazıldı.
YENİ KULÜBÜ FENERBAHÇE YA DA...
Öte yandan Zahavi'nin yeni takımının Fenerbahçe ya da Maccabi Tel Aviv olacağı söyleniyor.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 18:35
- Son dakika: Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı!
- Fenerbahçe Kalu transferini neden bitirmedi? Flaş gerçek ortaya çıktı
- La Liga'dan Messi açıklaması! Serbest kalma bedeli...
- Galatasaray'dan kombine açıklaması geldi! Kombine alanların hakları devam edecek mi?
- Son dakika: TFF'den flaş değişiklik! O şart kaldırıldı
- Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a
- Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden
- Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu
- Galatasaray Gaziantep maçına kadar iki transferi bitirmek istiyor!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eran Zahavi transferi resmen veto yedi! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.