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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Eran Zahavi transferi resmen veto yedi! Fenerbahçe...

transferi resmen veto yedi! ...

Eran Zahavi transferi resmen veto yedi! Fenerbahçe...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, uzun süredir İsrailli golcü 'yi kadrosuna dahil etmek isterken, alınan son bilgilere göre oyuncu, kulübü Guangzhou ile sözleşmesini feshetti ve artık serbest oyuncu statüsüne geçti. Fransız basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'ın önüne Zahavi dosyasının konulduğunu açıkladı! İşte o gelişme ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından kadrosuna dahil etmek istediği konusunda Fransız basını önemli bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı.

Buna göre kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden ve çeşitli kulüplerle görüşmelerine başlayan Eran Zahavi'nin, Marsilya'ya önerildiği duyuruldu.

Fransız kulübünün yöneticilerinin, oyuncunun transferi için ciddi bir şekilde ilgilendiği aktarılırken, son olarak teknik direktör Andre Villas Boas'ın beğenisine sunulduğu yazıldı.

VETO YEDİ!
Tecrübeli teknik direktörün, takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı Zahavi'yi veto ettiği ve oyuncuyu yaşlı bulduğu ifade edildi. Öte yandan Zahavi'nin, Marsilya'nın onay vermesi halinde transfere hazırlıklı olduğu yazıldı.

YENİ KULÜBÜ FENERBAHÇE YA DA...
Öte yandan Zahavi'nin yeni takımının Fenerbahçe ya da Maccabi Tel Aviv olacağı söyleniyor.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 18:35
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