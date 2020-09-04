Eran Zahavi transferi resmen veto yedi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından kadrosuna dahil etmek istediği Eran Zahavi konusunda Fransız basını önemli bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı.

Buna göre kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden ve çeşitli kulüplerle transfer görüşmelerine başlayan Eran Zahavi'nin, Marsilya'ya önerildiği duyuruldu.

Fransız kulübünün yöneticilerinin, oyuncunun transferi için ciddi bir şekilde ilgilendiği aktarılırken, son olarak teknik direktör Andre Villas Boas'ın beğenisine sunulduğu yazıldı.

VETO YEDİ!

Tecrübeli teknik direktörün, takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı Zahavi'yi veto ettiği ve oyuncuyu yaşlı bulduğu ifade edildi. Öte yandan Zahavi'nin, Marsilya'nın onay vermesi halinde transfere hazırlıklı olduğu yazıldı.

YENİ KULÜBÜ FENERBAHÇE YA DA...

Öte yandan Zahavi'nin yeni takımının Fenerbahçe ya da Maccabi Tel Aviv olacağı söyleniyor.