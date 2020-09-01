Patlamaya hazır bomba: Mame Thiam!

African Magazine sezonun 5 Afrikalı flaş transferini açıkladı. Kariyerinde Inter ve Juventus takımları da bulunan ancak iki ekipte de forma giyemeyen Mame Thiam'ın, Fenerbahçe'ye giderek hayatının en büyük hediyesini aldığı iddia edildi. Thiam'ın hep 'Patlamaya hazır bir bomba' olarak görüldüğü ancak hiçbir zaman o patlamayı yapamadığı vurgulandı.