Patlamaya hazır bomba: Mame Thiam!
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mame Thiam için Afrika basını "Fenerbahçe'ye giderek hayatının en büyük hediyesini aldı" yorumunda bulundu.
African Magazine sezonun 5 Afrikalı flaş transferini açıkladı. Kariyerinde Inter ve Juventus takımları da bulunan ancak iki ekipte de forma giyemeyen Mame Thiam'ın, Fenerbahçe'ye giderek hayatının en büyük hediyesini aldığı iddia edildi. Thiam'ın hep 'Patlamaya hazır bir bomba' olarak görüldüğü ancak hiçbir zaman o patlamayı yapamadığı vurgulandı.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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