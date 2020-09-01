Patlamaya hazır bomba: Mame Thiam! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Patlamaya hazır bomba: !

Patlamaya hazır bomba: Mame Thiam!

'nin 'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı için basını "Fenerbahçe'ye giderek hayatının en büyük hediyesini aldı" yorumunda bulundu.

African Magazine sezonun 5 Afrikalı flaş transferini açıkladı. Kariyerinde Inter ve takımları da bulunan ancak iki ekipte de forma giyemeyen 'ın, 'ye giderek hayatının en büyük hediyesini aldığı iddia edildi. Thiam'ın hep 'Patlamaya hazır bir bomba' olarak görüldüğü ancak hiçbir zaman o patlamayı yapamadığı vurgulandı.

  1. 1.9.2020
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