Fenerbahçe transferi için Livaja'dan flaş hareket! Bunu da yaptı
27 yaşındaki golcü, sarı-lacivertlilerle 2 milyon euro’ya el sıkıştı. Şimdi ise AEK’yı ikna etmek kaldı. Yunanlar, Fener’e tepkili ama yönetim transferi bitirmekte kararlı.
Kısa süre önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Marko Livaja'da artık son düzlüğe girildi. 800 bin euro kazandığı kulübü AEK'nın 1.2 milyon euro'luk sözleşme uzatma teklifini reddeden 27 yaşındaki forvetin Fenerbahçe ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı öne sürüldü.
Yunan basınında da yer alan haberlerde AEK cephesinin önce oyuncu ile anlaşıldığı için sarı-lacivertlilere tepkili olduğu kaydedildi.
"BEDAVA GELİRİM"
1.82 boyundaki oyuncunun kulübünü ikna etmek için görüşmeleri bizzat yaptığı belirtilip "Gelecek sezon tüm paramı alıp bedava gitmemdense şimdi alacaklarımı içerde bırakıp. Fenerbahçe'ye transferime razı olun" resti çektiği vurgulandı. Artık Fenerbahçe yönetimi, Livaja'dan gelecek iyi haberleri bekliyor. Oyuncu, Komşu'daki bağını koparır koparmaz imza için İstanbul'un yolunu tutacak.
- 5.9.2020
- Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a
- Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden
- Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu
- Galatasaray Gaziantep maçına kadar iki transferi bitirmek istiyor!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe transferi için Livaja'dan flaş hareket! Bunu da yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.