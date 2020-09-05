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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Cavani'nin peşinde!

Fenerbahçe Cavani'nin peşinde!

hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren , transfer sezonunun en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen sarı-lacivertliler için Fransız medyasından müthiş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Lazio'ya gitmesi an meselesi olan Muriç'in yerine santrfor arayan için müthiş bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Steven Occhipinti, bonservisi elinde olan ile dört kulübün ilgilendiğini ve bunlardan birinin F.Bahçe olduğunu ileri sürdü. Occhipinti, Uruguaylı golcüyü isteyen diğer kulüplerin , Leeds United ve olduğunu belirtti. Fransız gazeteci 33 yaşındaki Cavani'ye talip olan takım arasında Fenerbahçe seçeneğinin daha ağır bastığı yorumunu yaptı.

  1. 5.9.2020
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