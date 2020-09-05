Fenerbahçe Cavani'nin peşinde!
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transfer sezonunun en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen sarı-lacivertliler için Fransız medyasından müthiş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Lazio'ya gitmesi an meselesi olan Muriç'in yerine santrfor arayan Fenerbahçe için müthiş bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Steven Occhipinti, bonservisi elinde olan Edinson Cavani ile dört kulübün ilgilendiğini ve bunlardan birinin F.Bahçe olduğunu ileri sürdü. Occhipinti, Uruguaylı golcüyü isteyen diğer kulüplerin Atletico Madrid, Leeds United ve Boca Juniors olduğunu belirtti. Fransız gazeteci 33 yaşındaki Cavani'ye talip olan takım arasında Fenerbahçe seçeneğinin daha ağır bastığı yorumunu yaptı.
- 5.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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