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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Kongre üyeliği bi’ tık uzağında!

Kongre üyeliği bi’ tık uzağında!

Sarı-lacivertli kulüp, kongre üyeliğini dijital platforma taşıdı. ‘

Sarı-lacivertli kulüp, kongre üyeliğini dijital platforma taşıdı. 'Fenerbahçeli Bi Tıkla' sloganıyla taraftarlara internet üzerinden kongre üyesi olma fırsatı tanındı. Sarı-lacivertli araftarlar, dijital üyelik katılımına büyük ilgi gösterdiler.
  1. 5.9.2020
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