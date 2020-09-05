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05 Eylül 2020, Cumartesi
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15 milyon Euro

Danjuma 15 milyon Euro

Fener, Hollandalı yıldız için Bournemouth’un kapısını çaldı. İngiliz kulübü şok bir yanıt verdi.

Kanarya uzun süredir listesinde yer alan Arnaut için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusu kiralamak için Bournemouth'a teklifini iletti.

Ancak İngiliz kulübünün "Kiralama formülü gündemimizde yok. Bonservisi 15 milyon Euro" dediği öğrenildi.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 00:04
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