Danjuma 15 milyon Euro
Fener, Hollandalı yıldız için Bournemouth’un kapısını çaldı. İngiliz kulübü şok bir yanıt verdi.
Kanarya uzun süredir listesinde yer alan Arnaut Danjuma için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusu kiralamak için Bournemouth'a teklifini iletti.
Ancak İngiliz kulübünün "Kiralama formülü gündemimizde yok. Bonservisi 15 milyon Euro" dediği öğrenildi.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 00:04
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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