Hasan Kartal Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki maddeyi açıkladı! Satıştan pay...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, geçtiğimiz sezonun başında 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye gönderilen Vedat Muriqi'nin yurtdışına transfer olması durumunda sözleşmesinde yazan payı alacaklarını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, açıklamalarda bulundu.
Kartal yaptığı açıklamada, geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'ye sattıkları Vedat Muriqi'nin yurtdışına olası transferi durumunda, kendilerinin de pay alacağını hatırlattı.
Muriqi'nin iyi bir futbolcu olduğunu belirten Kartal, "Fenerbahçe oyuncuyu satarsa, kağıt üzerinde bizim hakkımız yazıyor. Vedat sonuçta Fenerbahçe'nin oyuncusu, satışına müdahil olmamız söz konusu değil. Muriqi satılırsa, sözleşmemizde yazılan rakamı alacağız." dedi.
"BAŞARILI OLACAĞIZ"
Hasan Kartal, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacaklarını dile getirerek, teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde iyi bir sezon geçireceklerine inandığını aktardı.
İlk önce Erzurum'da, sonra da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda kamp yaptıklarını kaydeden Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yarın Trabzonspor'la son hazırlık maçımız olacak. Sonra da Fenerbahçe'nin şehrimize gelişini bekleyeceğiz. İnşallah o maça iyi bir şekilde çıkacağız. İlk maçlarda takımların gücü pek belli olmuyor. Yavaş yavaş form tutuluyor. Hangi takımın hocası maça iyi hazırlandıysa, o takım başarılı oluyor. İnşallah hocamız takımımızı iyi hazırlayacak. Stjepan Tomas'tan memnunuz. Onun yönetim anlayışını beğeniyoruz. Kendisi çok pozitif bir adam. Biz bu sene hocamızla başarılı olacağımızı düşünüyoruz."
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe maçında seyirci olmayacağını vurgulayan Kartal, "Taraftarın olması bir güzellik katıyor. İnşallah yüzde 30 kapasiteyle başladığımız zaman, daha iyi bir futbol seyrederiz diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
- 03.09.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Kartal Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki maddeyi açıkladı! Satıştan pay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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