Hasan Kartal Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki maddeyi açıkladı! Satıştan pay... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Muriqi'nin sözleşmesindeki maddeyi resmen açıkladı! Satıştan pay...

Hasan 'nin sözleşmesindeki maddeyi açıkladı! Satıştan pay...

Hasan Kartal Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki maddeyi açıkladı! Satıştan pay...

Başkanı Hasan , geçtiğimiz sezonun başında 3.5 milyon euro karşılığında 'ye gönderilen 'nin yurtdışına olması durumunda sözleşmesinde yazan payı alacaklarını açıkladı.

ekiplerinden 'da başkan Hasan , açıklamalarda bulundu.

Kartal yaptığı açıklamada, geride kalan sezonun başında 'ye sattıkları 'nin yurtdışına olası transferi durumunda, kendilerinin de pay alacağını hatırlattı.

Muriqi'nin iyi bir futbolcu olduğunu belirten Kartal, "Fenerbahçe oyuncuyu satarsa, kağıt üzerinde bizim hakkımız yazıyor. Vedat sonuçta Fenerbahçe'nin oyuncusu, satışına müdahil olmamız söz konusu değil. Muriqi satılırsa, sözleşmemizde yazılan rakamı alacağız." dedi.

"BAŞARILI OLACAĞIZ"

Hasan Kartal, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacaklarını dile getirerek, teknik direktör yönetiminde iyi bir sezon geçireceklerine inandığını aktardı.

İlk önce 'da, sonra da 'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan 'nda kamp yaptıklarını kaydeden Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın Trabzonspor'la son hazırlık maçımız olacak. Sonra da Fenerbahçe'nin şehrimize gelişini bekleyeceğiz. İnşallah o maça iyi bir şekilde çıkacağız. İlk maçlarda takımların gücü pek belli olmuyor. Yavaş yavaş form tutuluyor. Hangi takımın hocası maça iyi hazırlandıysa, o takım başarılı oluyor. İnşallah hocamız takımımızı iyi hazırlayacak. Stjepan Tomas'tan memnunuz. Onun yönetim anlayışını beğeniyoruz. Kendisi çok pozitif bir adam. Biz bu sene hocamızla başarılı olacağımızı düşünüyoruz."

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe maçında seyirci olmayacağını vurgulayan Kartal, "Taraftarın olması bir güzellik katıyor. İnşallah yüzde 30 kapasiteyle başladığımız zaman, daha iyi bir futbol seyrederiz diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 03.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hasan Kartal Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki maddeyi açıkladı! Satıştan pay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA