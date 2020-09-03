Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Yeni transferlerle bambaşka 11...

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ilk 11 şekillenmeye başladı. Vedat Muriqi'nin satışının ardından birkaç hamle daha yapacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut planını belirledi. 45 yaşındaki teknik adam Ozan Tufan ile ilgili kararını verirken kafasındaki kadroyu oluşturdu. İşte 2020-21 model Fenerbahçe...