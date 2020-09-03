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Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Yeni transferlerle bambaşka 11...
Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ilk 11 şekillenmeye başladı. Vedat Muriqi'nin satışının ardından birkaç hamle daha yapacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut planını belirledi. 45 yaşındaki teknik adam Ozan Tufan ile ilgili kararını verirken kafasındaki kadroyu oluşturdu. İşte 2020-21 model Fenerbahçe...
3 Eylül 2020 Perşembe 10:39
Güncelleme: 03.09.2020 10:39
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Yaptığı flaş transferlerle sezona iddialı giren Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi.
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Üst üste imzalarla alternatifli bir kadro oluşturan sarı-lacivertli takımda Erol Bulut ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ciddi bir rekabet ortamı oluşmuş durumda. Özellikle orta sahada önemli isimler ön plana çıkıyor.
Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş ile bu bölgeye kalite katan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili karar verildi.
SOSA 8 NUMARADA! Kampa katılmayan Sosa'nın takımın seviyesine ulaşması biraz zaman alacak olsa da Arjantinli futbolcu tam kapasiteye ulaştığında 8 numara pozisyonunda görev alacak.