Fenerbahçe haberi: Diego Perotti transferinde mutlu son! İşte takıma katılma tarihi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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transferinde mutlu son! İşte takıma katılma tarihi

Diego Perotti transferinde mutlu son! İşte takıma katılma tarihi

Sarı-lacivertlilenrin uzun süredir temas halinde olduğu isimlerden 'de resmi açıklamaların yapılması artık an meselesi... , Arjantinli için Roma ile büyük ölçüde anlaştı. Tangocu’nun 18 Ağustos’ta başlayacak olan Topuk kampına yetişmesi bekleniyor.

Arjantinli oyuncusunun bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma ile büyük ölçüde anlaşan , transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta 'a gelip, bir gün sonra da 'ndaki kampta yer alması bekleniyor.

İŞİ EMRE BELÖZOĞLU BİTİRDİ
Futbolculuk dönemini sonlandırıp, Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan 'nun bu transferde de aktif rol aldığı öğrenildi. Belözoğlu'nun 'ya gidip, Perotti'nin transferinde işi bitirdiği kaydedildi. Kanarya'nın 32 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisine 1.7 milyon euro, kendisine de senelik 2.5 milyon euro vereceği öğrenildi. Kariyerinde Sevilla, ve Genoa'da da oynayan , 4 kez de Arjantin forması giydi.

Bu sezon Roma formasıyla 26 resmi maçta bin 143 dakika sahada kalan Perotti, 10 gole direkt katkı sağladı. Tangocu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı, sakatlıklardan dolayı 13 maç kaçırdı.

Perotti adım adım Fenerbahçe'ye

395 MAÇ 56 GOL 58 ASİST
Kariyerinde 5 farklı takımda forma giyen Diego Perotti, 395 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 56 gol sevinci yaşayan Arjantinli futbolcu, 58 de asist yaptı. 4 kez kırmızı kart gören 32 yaşındaki oyuncu, 53 de sarı gördü.

  1. 16.8.2020
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