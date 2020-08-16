Diego Perotti transferinde mutlu son! İşte takıma katılma tarihi

Arjantinli oyuncusunun bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta İstanbul'a gelip, bir gün sonra da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor.

İŞİ EMRE BELÖZOĞLU BİTİRDİ

Futbolculuk dönemini sonlandırıp, Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun bu transferde de aktif rol aldığı öğrenildi. Belözoğlu'nun İtalya'ya gidip, Perotti'nin transferinde işi bitirdiği kaydedildi. Kanarya'nın 32 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisine 1.7 milyon euro, kendisine de senelik 2.5 milyon euro vereceği öğrenildi. Kariyerinde Sevilla, Boca Juniors ve Genoa'da da oynayan Diego Perotti, 4 kez de Arjantin forması giydi.

Bu sezon Roma formasıyla 26 resmi maçta bin 143 dakika sahada kalan Perotti, 10 gole direkt katkı sağladı. Tangocu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı, sakatlıklardan dolayı 13 maç kaçırdı.

395 MAÇ 56 GOL 58 ASİST

Kariyerinde 5 farklı takımda forma giyen Diego Perotti, 395 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 56 gol sevinci yaşayan Arjantinli futbolcu, 58 de asist yaptı. 4 kez kırmızı kart gören 32 yaşındaki oyuncu, 53 de sarı gördü.