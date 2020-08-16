Diego Perotti transferinde mutlu son! İşte takıma katılma tarihi
Sarı-lacivertlilenrin uzun süredir temas halinde olduğu isimlerden Diego Perotti'de resmi açıklamaların yapılması artık an meselesi... Fenerbahçe, Arjantinli için Roma ile büyük ölçüde anlaştı. Tangocu’nun 18 Ağustos’ta başlayacak olan Topuk kampına yetişmesi bekleniyor.
Arjantinli oyuncusunun bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta İstanbul'a gelip, bir gün sonra da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor.
İŞİ EMRE BELÖZOĞLU BİTİRDİ
Futbolculuk dönemini sonlandırıp, Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun bu transferde de aktif rol aldığı öğrenildi. Belözoğlu'nun İtalya'ya gidip, Perotti'nin transferinde işi bitirdiği kaydedildi. Kanarya'nın 32 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisine 1.7 milyon euro, kendisine de senelik 2.5 milyon euro vereceği öğrenildi. Kariyerinde Sevilla, Boca Juniors ve Genoa'da da oynayan Diego Perotti, 4 kez de Arjantin forması giydi.
Bu sezon Roma formasıyla 26 resmi maçta bin 143 dakika sahada kalan Perotti, 10 gole direkt katkı sağladı. Tangocu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı, sakatlıklardan dolayı 13 maç kaçırdı.
395 MAÇ 56 GOL 58 ASİST
Kariyerinde 5 farklı takımda forma giyen Diego Perotti, 395 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 56 gol sevinci yaşayan Arjantinli futbolcu, 58 de asist yaptı. 4 kez kırmızı kart gören 32 yaşındaki oyuncu, 53 de sarı gördü.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Diego Perotti transferinde mutlu son! İşte takıma katılma tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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