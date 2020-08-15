Takımına veda etti geliyor! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper

Takımın başına Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe'de büyük bir değişim yaşanıyor. Transfere hızlı bir giriş yapan ve durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertli takımda stoper mevkisi için düğmeye basıldı. Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'un transferinde son aşamaya gelen Fenerbahçe, dünyaca ünlü stoperin transferiyle büyük sükse yaratacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...