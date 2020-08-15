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Takımına veda etti geliyor! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper
Takımın başına Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe'de büyük bir değişim yaşanıyor. Transfere hızlı bir giriş yapan ve durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertli takımda stoper mevkisi için düğmeye basıldı. Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'un transferinde son aşamaya gelen Fenerbahçe, dünyaca ünlü stoperin transferiyle büyük sükse yaratacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:33
Güncelleme: 15.08.2020 19:37
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Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye başladı.
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Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Novak'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi.
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun koordineli bir şekilde yürüttüğü transfer operasyonunda doğrudan katkı verecek 2 stoperin takıma kazandırılması yönünde görüş birliğine varıldı.
Buna göre çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler ilk hedef olarak Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u belirlemişti.
Lemos'un transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü stoperi kadrosuna katmak için düğmeye bastığı kaydedildi.