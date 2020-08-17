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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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: Tempoyu artırma vakti

Erol Bulut: Tempoyu artırma vakti

“İlk hazırlık maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da kazanmak güzel oldu. Çok eksiğimiz var. Daha iyi çalışıp, daha iyi bir noktaya gelmeliyiz.”

1. Lig takımlarından İstanbulspor ile önceki gün oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazanan 'de tempo artıyor. Teknik direktör , eksiklerine görmek adına önemli bir karşılaşma oynadıklarını belirtip, şunları söyledi: "Antrenmanlara iyi başladık. Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu. Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli. Çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiklerimiz var. Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Burada da tempomuzu artırmamız lazım."

  1. 17.8.2020
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