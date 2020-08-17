İşte Isla’nın yeni adresi
Tam 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. İspanyol Real Betis, Arjantin ekibi Boca Juniors ile Brezilya temsilcisi Flamengo'nun ısrarcı olduğu Şilili futbolcu, tercihini yaptı. 32 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile anlaştı. Tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı açıklandı.
Tam 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. İspanyol Real Betis, Arjantin ekibi Boca Juniors ile Brezilya temsilcisi Flamengo'nun ısrarcı olduğu Şilili futbolcu, tercihini yaptı. 32 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile anlaştı. Tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı açıklandı.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Isla’nın yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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