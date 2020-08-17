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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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İşte Isla’nın yeni adresi

İşte Isla’nın yeni adresi

Tam 3 sezon formasını giydiği ile yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. İspanyol , Arjantin ekibi ile temsilcisi 'nun ısrarcı olduğu Şilili futbolcu, tercihini yaptı. 32 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile anlaştı. Tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

Tam 3 sezon formasını giydiği ile yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. İspanyol , Arjantin ekibi ile temsilcisi 'nun ısrarcı olduğu Şilili futbolcu, tercihini yaptı. 32 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile anlaştı. Tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

  1. 17.8.2020
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