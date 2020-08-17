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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Koç ’la görüştü

Koç Mame Thiam’la görüştü

ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de başkan 'un 'nın golcüsü ile bir araya gelip transfer görüşmesi gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

'da bir otelde yapılan zirveye menajer ve yöneticisi Selahattin Baki'nin de katıldığı belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle büyük ölçüde anlaştığı ve artık kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı kaydedildi. 1.85 boyundaki Thiam, geride bıraktığımız sezon 'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.

  1. 17.8.2020
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