Koç Mame Thiam’la görüştü
Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam ile bir araya gelip transfer görüşmesi gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
İstanbul'da bir otelde yapılan zirveye menajer Ahmet Bulut ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin de katıldığı belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle büyük ölçüde anlaştığı ve artık kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı kaydedildi. 1.85 boyundaki Thiam, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.
- 17.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Koç Mame Thiam’la görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.