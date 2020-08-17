Koç Mame Thiam’la görüştü

İstanbul'da bir otelde yapılan zirveye menajer Ahmet Bulut ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin de katıldığı belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle büyük ölçüde anlaştığı ve artık kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı kaydedildi. 1.85 boyundaki Thiam, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.