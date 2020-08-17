Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!
Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, teknik heyetin raporu sonrası eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmaları sürdürüyor. Özellikle stoper ve forvet için alternatif isimlerin üzerinde duran Fenerbahçe, kanat ve orta saha da bakıyor. Visca, Thiam, Perotti ve Sarr Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
EDIN VISCA
Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor. Takasta ismi geçen futbolcular ise Ozan Tufan ve Miha Zajc.
ADIS JAHOVIC
Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılması halinde Adis Jahovic'i kadrosuna katacak. Kanarya, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcüyü takas yoluyla renklerine bağlayacak.
FILIPE LUIS
Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Filipe Luis'i istedi. sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, bu öneriye sıcak bakmadığı ve gelen diğer tekliflerin de detaylarını dinlemek istemediği bildirildi.
HENRY ONYEKURU
Henry Onyekuru için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.
GENTIAN SELMANI
Fenerbahçe'de Harun Tekin'in ayrılması beklenirken, yerine gelecek olan kaleci için de çalışmalar başladı. Sarı-lacivertli kulüp, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un genç file bekçisi Gentian Selmani için nabız yokladı.
MAME THIAM
Sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi. Yapılan bu görüşme sonucu Fenerbahçe, Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardı. Kasımpaşa ile görüşmeler son aşamaya geldi.
PEROTTI
Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta İstanbul'a gelip, bir gün sonra da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor.
LOIC REMY
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Loic Remy için Beşiktaş da devreye girdi. Beşiktaş'ın devreye girmesi ve Fenerbahçe'nin gündemine Mame Thiam ile Jahovic'i alması sonucu transfer askıya alınabilir.
MAURICIO LEMOS
Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği İspanyol kulübü Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
ALPARSLAN ÖZTÜRK
Fenerbahçe'nin gündeminde uzun süredir yer alan Göztepeli Alparslan Öztürk ile görüşmeler sürüyor. Kısa süre içerisinde transferin çözüme kavuşması bekleniyor.
SARR
Fenerbahçe bonservisi elinde olan Malang Sarr için resmi teklif yapmıştı. Fenerli kurmaylar Fransız stoperden menajeri aracılığıyla bir an önce cevabını vermesini istedi.
- 17.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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