Fenerbahçe durmuyor! Golcü transferinde üçlü harekat - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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durmuyor! Golcü transferinde üçlü harekat

Fenerbahçe durmuyor! Golcü transferinde üçlü harekat

sezonunun hızlı takımı 'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Golcü transferine odaklanan sarı-lacivertliler; listedeki , ve ’dan ikisini renklerine katmak istiyor.

taarruzunu sürdüren 'de rota forvet mevkisine çevrildi. Muriç için İtalyan ve İngiliz ekipleri ile pazarlıkları sürdüren yönetim, 20 milyon euro'ya satmayı planladığı Kosovalı oyuncunun yerine en az 2 golcü almayı planlıyor. Radarda üç isim var: , ve ... Lokomotiv'de oynayan Smolov'dan "Anlaşmadık" açıklaması gelse de yönetimin bu transferde ciddi olduğu ifade edildi

EN BÜYÜK RAKİBİ BEŞİKTAŞ
Rus ekibi ve oyuncu ile temaslar devam ediyor. Cavani'ye teklif yapan 'nın gözden çıkardığı Haris Seferovic de listede. 28 yaşındaki Boşnak asıllı oyuncu Liga NOS'da bu sezon 5 gol+4 asistlik performans sergiledi. PAOK'lu Chuba Akpom ise diğer aday. Yunan ekibinde yaptığı çıkışla dikkatleri çeken 24 yaşındaki İngiliz forvet için de kiralama önerisi yapıldı. Akpom ve Seferovic ile da ilgileniyor. Yönetim yeni sezona 2 yeni golcü ile girecek

SMOLOV: Rus ile 39 maçta 14 kez fileleri sarsan Fedor Smolov; Feyenoord, Celta Vigo, Yekaterinburg, Anzi, , ve 'da görev yaptı. 30 yaşındaki forvet, 319 maçta 93 gol kaydetti; 35 tane de asist gerçekleştirdi.

SEFEROVIC: pasaportu taşıyan Seferovic kariyerinde; Grasshoppers, , Neuchatel, Novara, , Frankfurt ve Benfica formaları giydi. 360 maçta 90 gol +37 asist üreten 1.86 boyundaki yıldızın İsviçre Milli Takımı ile de 64 maçta 18 golü var.

AKPOM: alt yapısında yetişen 24 yaşındaki Chuba Akpom ise , Arsenal, Brighton, N. Forrest, Brentford, Coventry, St. Truiden'de oynadı. 31 gol atıp, 13 asiste imzasını koydu. Genç oyuncu, İngiltere U21 Takımı'nda 5 kez forma giyip, 3 kez fileleri havalandırdı.

  1. 10.8.2020
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