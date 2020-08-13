Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! İki isim pozitif
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 1 futbolcu ve 1 çalışanda Covid-19 tespit edildiği duyuruldu.
Fenerbahçe'de biri futbolcu olmak üzere iki ismin corona virüsü testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada; bir futbolcu ile bir teknik ekip çalışanında pozitif çıktığı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir.
Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.
Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 23:39
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! İki isim pozitif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.