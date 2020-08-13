Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! İki isim pozitif - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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'de corona virüsü şoku! İki isim pozitif

Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! İki isim pozitif

ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 1 futbolcu ve 1 çalışanda Covid-19 tespit edildiği duyuruldu.

'de biri futbolcu olmak üzere iki ismin corona virüsü testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada; bir futbolcu ile bir teknik ekip çalışanında pozitif çıktığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz tarafından Samandıra 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir.

Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 23:39
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