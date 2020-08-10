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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fransız devi için gözünü kararttı! İşte o rakam

Fransız devi Luiz Gustavo için gözünü kararttı! İşte o rakam

Fransız devi , 'nin Brezilyalı yıldızı için teklifini 8'den 10 milyon 'ya çıkarttı. Sarı-lacivertli yönetim Gustavo'yu satmaya sıcak bakmasa da harcama limiti nedeniyle oyuncu ile yollar ayrılabilir.

Fransız kulübü Olympique 'un ısrarı bitmiyor. Brezilyalı yıldız için temmuz ayı ortasında 8 milyon 'luk bir teklif sunan, ancak yönetiminin ret yanıtı ile karşılaşan Lyon Kulübü, sarı-lacivertlilere ikinci bir teklif daha sundu ve tam 10 milyon Euro önerdi.

BAŞKAN VERMEK İSTEMİYOR

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, teklife henüz yanıt vermedi. Başkan , Gustavo'nun kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Aynı şekilde Luiz Gustavo da Fenerbahçe'de çok mutlu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Teklifin reddedilmesi beklense de bugün yapılacak -Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak sonuç bu kararın yönünü değiştirebilir.

SATMAK ZORUNDA KALABİLİR

Harcama limiti konusunda TFF beklenen esnekliği sağlamazsa, Fenerbahçe 3.5 milyon Euro civarında garanti ücreti olan Gustavo'yu elden çıkarmak zorunda kalabilir. Oyuncuyla ilgili durumun hafta içerisinde netlik kazanacağı ifade ediliyor. Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen sezon Marsilya'dan edilmişti.

GUSTAVO NE YAPTI?

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bu sezon 28'i ligde 35 maça çıkan Gustavo hem ikili mücadele hem de pas performansıyla öne çıktı. 33 yaşındaki Brezilyalı, yüzde 91 pas başarılı yüzdesi yakalarken, girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 54'ünü kazandı.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 02:38
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