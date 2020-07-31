Erol Bulut ateşten gömleği giyiyor! Fenerbahçe başında...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı kırmızılıların teknik direktörü olması beklenilen Erol Bulut'u büyük tehlikeler bekliyor. İşte detaylar...
Stresli bir sezonun sonunda lig 5.'liğiyle Alanya'yı Avrupa Ligi'ne taşıyan Erol Bulut, Türkiye Kupası'nda takımına final oynatma başarısıyla yeni görevine başlamaya hazırlanıyor.
Geçmişte F.Bahçe'de hem forma giyen hem de teknik adamlık yapan 20. isim olarak adını tarihe yazdıracak olan Bulut'u zor bir süreç bekliyor. Hürriyet'in haberine göre, işte genç teknik adamın çözmesi gereken zorluklar:
1- 29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynadıktan sonra tatil yapmadan F.Bahçe'de göreve başlayacak.
2- Son 2 sezonun tüm olumsuz izlerini silmek için yoğun mesai harcayacak.
3- Emre ile en hızlı şekilde az paraya çok verimli oyuncuları bulup kadrosuna katması gerekecek.
4- Taraftarın ve camianın büyük beklentisiyle yeni kadroyu oluşturacak.
5- Kadroya güven aşılayıp ekibini başarıya kenetlemek zorunda.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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