Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki teknik ekibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin yeni sezonda teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut'un, sarı-lacivertli takıma getireceği ekibi belli oldu. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşma sağlayan ve birkaç gün içinde aarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olarak açıklaması beklenen Erol Bulut'un 4 ismi daha yanında getireceği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre Erol Bulut ile birlikte Volkan Küçük (Basın danışmanı), Mehmet Yozgatlı (Yardımcı antrenör), Pantelis Pantelepoulos (Kondisyoner) ve İbrahim Menderes'in de (Analist) teknik ekipte yer alacağı bildirildi.
Bu arada kulübe yakın kaynaklar, Erol Bulut'un tranfser çalışmaları için sarı- lacivertli yöneticilere bir rapor sunduğu ve tercih ettiği isimleri bildirdiğini de ifade ediyorlar.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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