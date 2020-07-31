Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki teknik ekibi belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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'un 'deki teknik ekibi belli oldu!

Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki teknik ekibi belli oldu!

'nin yeni sezonda teknik direktörü olması beklenen 'un, sarı-lacivertli takıma getireceği ekibi belli oldu. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

ile kesin olarak anlaşma sağlayan ve birkaç gün içinde aarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olarak açıklaması beklenen 'un 4 ismi daha yanında getireceği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Erol Bulut ile birlikte Volkan Küçük (Basın danışmanı), Mehmet Yozgatlı (Yardımcı antrenör), Pantelis Pantelepoulos (Kondisyoner) ve İbrahim Menderes'in de (Analist) teknik ekipte yer alacağı bildirildi.

Bu arada kulübe yakın kaynaklar, Erol Bulut'un tranfser çalışmaları için sarı- lacivertli yöneticilere bir rapor sunduğu ve tercih ettiği isimleri bildirdiğini de ifade ediyorlar.

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  1. 31.07.2020
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