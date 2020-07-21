Fenerbahçe'nin hedefindeki Brahim Darri kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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'nin hedefindeki kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Fenerbahçe'nin hedefindeki Brahim Darri kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Sezona şampiyonluk umuduyla başlayan ancak büyük bir düşüş ile hedefini gerçekleştiremeyen , gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler 'ün yıldız futbolcusu ile ilgileniyor. Peki, Fenerbahçe'nin hedefindeki Brahim Darri kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Süper Lig'de iki sezondur beklenen performansı sergileyemeyen , gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak istiyor. Yeni yabancı kuralı ile birlikte nokta atışı hedefleyen Fenerbahçe'de hedef 'ün yetenekli futbolcusu 'yi kadroya katmak.

BRAHIM DARRI KİMDİR?

14 Eylül 1994 yılında dünyaya gelen Brahim Darri, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük takımında orta saha ve sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. 26 yaşındaki futbolcu Hollanda vatandaşıdır. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başlamıştır. Ardından BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynamıştır. 26 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. Fatih Karagümrük'te 30 maça çıkan Brahim Darri 4 gol 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Topa olan hakimiyeti, hızı ve şut gücü ile öne çıkmaktadır.

  1. 21.07.2020
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