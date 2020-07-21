Fenerbahçe'nin hedefindeki Brahim Darri kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Sezona şampiyonluk umuduyla başlayan ancak büyük bir düşüş ile hedefini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Fatih Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Brahim Darri ile ilgileniyor. Peki, Fenerbahçe'nin hedefindeki Brahim Darri kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Süper Lig'de iki sezondur beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak istiyor. Yeni yabancı kuralı ile birlikte nokta atışı transfer hedefleyen Fenerbahçe'de hedef Fatih Karagümrük'ün yetenekli futbolcusu Brahim Darri'yi kadroya katmak.
BRAHIM DARRI KİMDİR?
14 Eylül 1994 yılında dünyaya gelen Brahim Darri, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük takımında orta saha ve sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. 26 yaşındaki futbolcu Hollanda vatandaşıdır. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başlamıştır. Ardından BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynamıştır. 26 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. Fatih Karagümrük'te 30 maça çıkan Brahim Darri 4 gol 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Topa olan hakimiyeti, hızı ve şut gücü ile öne çıkmaktadır.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin hedefindeki Brahim Darri kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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