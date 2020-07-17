Andre Schürrle futbol kariyerini noktaladığını duyurdu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin gündemindeki Schürrle'den şaşırtan karar!

kariyerini noktaladığını duyurdu!

Andre Schürrle futbol kariyerini noktaladığını duyurdu!

Adı bir süredir ile de anılan Alman futbolcu şok bir kararla kariyerini noktaladığını duyurdu. 29 yaşındaki yıldız isim, emeklilik kararını sosyal medya hesabından açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran Alman futbolcu , aktif yaşantısına nokta koyduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız futbolcu, "Profesyonel futbolu bıraktığımı aktarmak istiyorum. Olağanüstü yıllarımın bir parçası olan herkese, ailem ve kendim adına teşekkür ediyorum. Şimdi bana doğru gelen tüm fırsatlara açığım" ifadelerini kullandı.

29 yaşında kariyerini sonlandıran Schürrle'nin adı ile anılıyordu. Yıldız futbolcu kariyerine Mainz'de başladı ve Leverkusen, , Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve formaları giydi. Başarılı oyuncu, Alman Milli Takımı'nın da önemli isimlerindendi.


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  1. 17.07.2020
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