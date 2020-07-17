Andre Schürrle futbol kariyerini noktaladığını duyurdu!
Adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Alman futbolcu Andre Schürrle şok bir kararla kariyerini noktaladığını duyurdu. 29 yaşındaki yıldız isim, emeklilik kararını sosyal medya hesabından açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Alman futbolcu Andre Schürrle, aktif futbol yaşantısına nokta koyduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız futbolcu, "Profesyonel futbolu bıraktığımı aktarmak istiyorum. Olağanüstü yıllarımın bir parçası olan herkese, ailem ve kendim adına teşekkür ediyorum. Şimdi bana doğru gelen tüm fırsatlara açığım" ifadelerini kullandı.
29 yaşında kariyerini sonlandıran Schürrle'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Yıldız futbolcu kariyerine Mainz'de başladı ve Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak Moskova formaları giydi. Başarılı oyuncu, Alman Milli Takımı'nın da önemli isimlerindendi.
- 17.07.2020
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Yorum
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Yorum
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