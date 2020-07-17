Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!

Fenerbahçe'de karşılıklı anlaşılarak Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yolların ayrılmasının ardından listeye alınan genç futbolcu Moussa Wague'de yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Barcelona'dan sarı-lacivertli ekibe yazılı bir yanıt geldi. İşte detaylar...

17 Temmuz 2020 Cuma 15:24
Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!

Mauricio Isla'nın takımdan ayrılması sonrası sağ bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

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Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!

Sarı-lacivertliler, bonservisi Barcelona'da bulunan Moussa Wague için kiralama teklifinde bulunmuştu.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!

Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübünün önceki gün kulübe gönderdiği yazılı yanıtta, "Wague 9 milyon Euro'ya satış listesinde. Ancak kiralama formülü söz konusu olursa öncelik sizde" cevabını verdi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!

Ocak ayında Nice'e kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası Barcelona'ya geri döndü.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!

Wague 14 kez Senegal Milli Takımı formasını giydi. Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!

Oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenen takımlar arasında İngiliz ekibi West Ham United'ın da bulunduğu ifade ediliyor.

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