Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!
Fenerbahçe'de karşılıklı anlaşılarak Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yolların ayrılmasının ardından listeye alınan genç futbolcu Moussa Wague'de yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Barcelona'dan sarı-lacivertli ekibe yazılı bir yanıt geldi. İşte detaylar...
17 Temmuz 2020 Cuma 15:24
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Mauricio Isla'nın takımdan ayrılması sonrası sağ bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
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Sarı-lacivertliler, bonservisi Barcelona'da bulunan Moussa Wague için kiralama teklifinde bulunmuştu.
Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübünün önceki gün kulübe gönderdiği yazılı yanıtta, "Wague 9 milyon Euro'ya satış listesinde. Ancak kiralama formülü söz konusu olursa öncelik sizde" cevabını verdi.
Ocak ayında Nice'e kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası Barcelona'ya geri döndü.
Wague 14 kez Senegal Milli Takımı formasını giydi. Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.
Oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenen takımlar arasında İngiliz ekibi West Ham United'ın da bulunduğu ifade ediliyor.