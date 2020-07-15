Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Marcos Rojo...
Yaz transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'ye Manhester United'dan müjdeli haber geldi. İngiliz devinin 6 futbolcusunu elinden çıkarmak istediği ve bu isimler arasında sarı-lacivertli takımın gözdesi konumunda bulunan Marcos Rojo'nun olduğu belirtildi. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe gözünü tamamen yaz transfer dönemine çevirdi. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın son durumu merak edilirken, sol bek mevkisi için çalışmalar sürüyor. Listesine birçok ismi alan Fenerbahçe'de Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcos Rojo ismi ön plana çıkmıştı. Arjantinli sol bekten sarı-lacivertli takıma müjdeli haber geldi.
MANU ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR!
Telegraph'ın haberine göre, Manchester United yaz transfer döneminde 6 futbolcusunu elden çıkarmak isterken, bu isimlerden biri de Marcos Rojo.
FENERBAHÇE YENİDEN HAREKETE GEÇECEK!
Geçtiğimiz transfer sezonunda da 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe yönetimi MANU'nun inadını kıramamıştı. Mutlak bir sol bek takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin Tangocu yıldız için yeniden harekete geçeceği belirtildi.
Marcos Rojo'nun sol bek mevkisinin yanında stoper de oynayabiliyor olması Fenerbahçe'nin bu transferde iştahını kabartıyor.
AYRILIĞA ONAY VERDİ!
Manchester United'ta Luke Shaw'ın arkasında kalan Rojo bu sezon İngiltere Premier Lig'de 3 maçta forma giyebildi. Ole Gunnar Solskjaer'in transfer döneminde Arjantinli futbolcunun ayrılığına onay verdiği kaydedildi.
Marcos Rojo'nun Manchester United'la olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 10:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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