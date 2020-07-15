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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe M. United'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

'ye sol bek müjdesi! ...

Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Marcos Rojo...

Yaz döneminde sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan 'ye Manhester United'dan müjdeli haber geldi. İngiliz devinin 6 futbolcusunu elinden çıkarmak istediği ve bu isimler arasında sarı-lacivertli takımın gözdesi konumunda bulunan 'nun olduğu belirtildi. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan gözünü tamamen yaz dönemine çevirdi. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek olan 'ın son durumu merak edilirken, sol bek mevkisi için çalışmalar sürüyor. Listesine birçok ismi alan Fenerbahçe'de 'ın yıldız futbolcusu ismi ön plana çıkmıştı. Arjantinli sol bekten sarı-lacivertli takıma müjdeli haber geldi.

MANU ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR!
Telegraph'ın haberine göre, Manchester United yaz transfer döneminde 6 futbolcusunu elden çıkarmak isterken, bu isimlerden biri de Marcos Rojo.

FENERBAHÇE YENİDEN HAREKETE GEÇECEK!
Geçtiğimiz transfer sezonunda da 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe yönetimi MANU'nun inadını kıramamıştı. Mutlak bir sol bek takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin Tangocu yıldız için yeniden harekete geçeceği belirtildi.

Marcos Rojo'nun sol bek mevkisinin yanında stoper de oynayabiliyor olması Fenerbahçe'nin bu transferde iştahını kabartıyor.

AYRILIĞA ONAY VERDİ!
Manchester United'ta 'ın arkasında kalan Rojo bu sezon 'de 3 maçta forma giyebildi. Ole Gunnar Solskjaer'in transfer döneminde Arjantinli futbolcunun ayrılığına onay verdiği kaydedildi.

Marcos Rojo'nun Manchester United'la olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 10:29
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