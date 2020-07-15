Erol Bulut bizzat istedi! Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilere teknik direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut'un sürpriz bir ismi kulübe önerdiği ifade edildi. Fenerbahçe'de o isim üzerinden transfer harekatı başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:06
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Yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Erol Bulut'la anlaşan ancak resmi açıklamayı henüz yapmayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'u transfer listesine ekledi. İngiliz forvetin menajeriyle temasa geçildi.
Bu sürpriz hamle sonrası gözler Erol Bulut'a çevrildi. Çünkü başarılı teknik adam, Alanya'ya Yunan Ligi'nden Bakasetas ve Manolis Siopis'i getirerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Akpom transferinin de Yunan futbolunu çok yakından takip eden Bulut tarafından bizzat istendiği belirtiliyor. 24 yaşındaki İngiliz forvet bu sezon 41 resmi maçta 10 gole imzasını attı.
Bulut'un 1.86 boyundaki Akpom için çok olumlu görüş bildirdiği, Fenerbahçe yönetiminin de maliyeti çok düşük olduğu için PAOK kulübüyle hemen masaya oturduğu belirlendi.
Arsenal altyapısından yetişen Akpom, İngiltere'de Brendford, Coventry, Nottingham Forest, Brighton ve Hull formaları ile mücadele etti. Ancak Ada'da tutunamadı.