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12 Temmuz 2020, Pazar
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Vedat’a kancası

Vedat’a Roma kancası

'nin geçtiğimiz yaz 'dan aldığı 'e kancası.

'nin geçtiğimiz yaz 'dan aldığı 'e kancası. Temsilcilerimiz ve 'in de formasını giydiği Roma, Kosovalı golcü için sezon sonu Kanarya'nın kapısını çalacak. Dzeko'nun 'a olması ihtimali nedeniyle Muriç'i listesine alan Roma'nın bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.
  1. 12.7.2020
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