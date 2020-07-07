Deniz Türüç o tepkisinin sebebini açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Deniz Türüç o tepkisinin sebebini açıkladı!

o tepkisinin sebebini açıkladı!

Deniz Türüç o tepkisinin sebebini açıkladı!

'in 31. haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu 'ün yerine oyuna dahil oldu. Türüç, oyundan çıkarken tepki göstermesinin sebebini açıkladı. İşte o anlar...

'in 31. haftasında , deplasmanda 'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu 'ün yerine oyuna dahil oldu. Türüç, kenara gelirken çok sinirlendi. Oyundan çıktıktan sonra tepki gösteren Türüç, yedek kulübesine sert bir şekilde vurdu.

Maç sonrası tepkisinin sebebini açıklayan Deniz Türüç, "Maçın adrenaliniyle verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Rakip takım adına 'Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık.' diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz goleydi" ifadelerini kullandı.

Resim

İşte o anlar:


Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 22:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz Türüç o tepkisinin sebebini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA