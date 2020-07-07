Deniz Türüç o tepkisinin sebebini açıkladı!
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün yerine Garry Rodrigues oyuna dahil oldu. Türüç, oyundan çıkarken tepki göstermesinin sebebini açıkladı. İşte o anlar...
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün yerine Garry Rodrigues oyuna dahil oldu. Türüç, kenara gelirken çok sinirlendi. Oyundan çıktıktan sonra tepki gösteren Türüç, yedek kulübesine sert bir şekilde vurdu.
Maç sonrası tepkisinin sebebini açıklayan Deniz Türüç, "Maçın adrenaliniyle verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Rakip takım adına 'Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık.' diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz goleydi" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 22:24
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