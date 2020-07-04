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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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"Kumpas tescil edilsin"

"Kumpas tescil edilsin"

, 3 Temmuz’un bir kumpası olduğunun artık anlaşıldığını söyledi, mahkemeden bu kararı tescil etmesini beklediklerini kaydetti.

'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesi ile 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada ifade verdi. Silivri'de görülen 15. celsede müşteki Kulübü adına başkan sıfatıyla konuşan Koç, 3 Temmuz sürecinin, FETÖ'nün Fenerbahçe ve camiasını ele geçirmek için kurulan bir kumpas olduğunu söyledi. 'ın o dönemde 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' diyerek örgütün asıl amacını ifşa ettiğini hatırlatan Koç, "Fenerbahçe'ye yapılan hukuksuzluklara tereddütle bakmak, FETÖ'nün meşrulaştırılmasından başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmalarını ve Fenerbahçe'ye kurulan hain kumpasın tescil edilmesini talep ediyoruz" dedi. Gizli tanığın, örgütün Fenerbahçe'yi ele geçirmek ve dize getirmek istediğini anlattığı bildirildi.

450 MİLYON EURO ZARAR!
Fenerbahçe'nin şike kumpası ile uğradığı maddi zararlar da ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, operasyonun yapıldığı sene sadece Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyerek 54 milyon euro gelirden olduklarını söyledi. Borsadaki kulüp hisselerinin de bir ay içinde 395 milyon euro değer kaybettiğini açıkladı.

TARAFTARA HATIRA KUPA
Sarı-lacivertli kulüp, 3 Temmuz'un yıldönümünde 2010-11 sezonu şampiyonluğu anısına hatıra kupa üretti. Taraftar için sınırlı sayıda üretilen hatıra kupaların, Ülker Stadı'ndaki Maraton Fenerium mağazasında satışa sunulduğu duyuruldu.

  1. 4.7.2020
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