"Kumpas tescil edilsin"
Ali Koç, 3 Temmuz’un bir FETÖ kumpası olduğunun artık anlaşıldığını söyledi, mahkemeden bu kararı tescil etmesini beklediklerini kaydetti.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesi ile 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada Ali Koç ifade verdi. Silivri'de görülen 15. celsede müşteki Fenerbahçe Kulübü adına başkan sıfatıyla konuşan Koç, 3 Temmuz sürecinin, FETÖ'nün Fenerbahçe ve futbol camiasını ele geçirmek için kurulan bir kumpas olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım'ın o dönemde 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' diyerek örgütün asıl amacını ifşa ettiğini hatırlatan Koç, "Fenerbahçe'ye yapılan hukuksuzluklara tereddütle bakmak, FETÖ'nün meşrulaştırılmasından başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmalarını ve Fenerbahçe'ye kurulan hain kumpasın tescil edilmesini talep ediyoruz" dedi. Gizli tanığın, örgütün Fenerbahçe'yi ele geçirmek ve dize getirmek istediğini anlattığı bildirildi.
450 MİLYON EURO ZARAR!
Fenerbahçe'nin şike kumpası ile uğradığı maddi zararlar da ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, operasyonun yapıldığı sene sadece Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyerek 54 milyon euro gelirden olduklarını söyledi. Borsadaki kulüp hisselerinin de bir ay içinde 395 milyon euro değer kaybettiğini açıkladı.
TARAFTARA HATIRA KUPA
Sarı-lacivertli kulüp, 3 Temmuz'un yıldönümünde 2010-11 sezonu şampiyonluğu anısına hatıra kupa üretti. Taraftar için sınırlı sayıda üretilen hatıra kupaların, Ülker Stadı'ndaki Maraton Fenerium mağazasında satışa sunulduğu duyuruldu.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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