Fenerbahçe - Göztepe | CANLI
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertli takım bu maçı kazanarak, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından seri yakalamak isterken, rakip takım Göztepe ise Kadıköy deplasmanında galip gelememe şanssızlığına son vermeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Corona virüsü arasının ardından tüm heyecanıyla devam eden Süper Lig'de 30. hafta müsabakaları oynanıyor. Son olarak Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Her iki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ettiği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.
GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göztepe, bu akşam kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.
AVRUPA BİLETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse UEFA Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemiyor.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 20:56
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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