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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe - Göztepe | CANLI

'in 30. haftasında , sahasında ligin güçlü ekiplerinden 'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertli takım bu maçı kazanarak, galibiyetinin ardından seri yakalamak isterken, rakip takım Göztepe ise deplasmanında galip gelememe şanssızlığına son vermeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Corona virüsü arasının ardından tüm heyecanıyla devam eden 'de 30. hafta müsabakaları oynanıyor. Son olarak 'u 3-2 mağlup eden , sahasında 'yi konuk ediyor. Her iki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin sahasında ekibi Göztepe'yi konuk ettiği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göztepe, bu akşam kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.

AVRUPA BİLETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u 'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Fenerbahçe'de ile sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemiyor.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 20:56
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