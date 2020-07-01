Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Göztepe maçında oynaması zor
Süper Lig'de bu hafta Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu merak ediliyordu. Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici'nin bir sonraki hafta Gençlerbirliği ile oynanacak mücadelede forma giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu hafta sonu Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda, arka adalesinde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici'nin Göztepe maçına yetişmeleri zor.
Takvim'de yer alan habere göre ikilinin bir sonraki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyme ihtimalleri ise yüksek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkan Mehmet Ekici, 2 asist yaparken, Tolga Ciğerci ise çıktığı 31 maçta 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.
- 01.07.2020
- Futbolda devrim yaratacak teknoloji resmen duyuruldu!
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray'ın da ilgilendiği Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e daha yakın!
- Manuel Pellegrini Fenerbahçe'den Centurion'un transferini istedi!
- Bravo 1 numara
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Göztepe maçında oynaması zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.