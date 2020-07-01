Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Göztepe maçında oynaması zor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Göztepe maçında oynayacaklar mı? İşte yanıtı

ve 'nin maçında oynaması zor

Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Göztepe maçında oynaması zor

'de bu hafta ile karşılaşacak olan 'de sakat oyuncuların durumu merak ediliyordu. ile 'nin bir sonraki hafta ile oynanacak mücadelede forma giymesi bekleniyor.

, 'de bu hafta sonu ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda, arka adalesinde sakatlıkları bulunan ile 'nin Göztepe maçına yetişmeleri zor.

Takvim'de yer alan habere göre ikilinin bir sonraki hafta oynanacak maçında forma giyme ihtimalleri ise yüksek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkan Mehmet Ekici, 2 asist yaparken, Tolga Ciğerci ise çıktığı 31 maçta 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.

  1. 01.07.2020
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