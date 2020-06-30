Zajc Slovenya'dan döndü antrenmana çıktı
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertliler birkaç gün önce ailevi sebeplerle ülkesi Slovenya'ya giden Miha Zajc da Türkiye'ye dönerek idmanda yer aldı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde ailevi sebeplerle ülkesi Slovenya'ya giden Miha Zajc, İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara başladı.
Sloven futbolcu, Göztepe maçı hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer aldı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 21:51
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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