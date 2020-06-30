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30 Haziran 2020, Salı
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Zajc Slovenya'dan döndü antrenmana çıktı

Zajc Slovenya'dan döndü antrenmana çıktı

'in 30. haftasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertliler birkaç gün önce ailevi sebeplerle ülkesi Slovenya'ya giden da 'ye dönerek idmanda yer aldı.

'de geçtiğimiz günlerde ailevi sebeplerle ülkesi Slovenya'ya giden , 'a dönerek takımla çalışmalara başladı.

Sloven futbolcu, maçı hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer aldı.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 21:51
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