Gherardini ile 2 yıl daha

Fenerbahçe Beko, genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı. İtalyan menajer, "Obradovic önderliğinde geçen harika 7 sezonun ardından şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız" dedi. 2014'ten beri Fenerbahçe'de görev yapan Gherardini, 2017 yılında Avrupa Ligi tarafından 'Yılın Yöneticisi' seçilmişti.