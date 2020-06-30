Gherardini ile 2 yıl daha
Fenerbahçe Beko, genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı. İtalyan menajer, "Obradovic önderliğinde geçen harika 7 sezonun ardından şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız" dedi.
Fenerbahçe Beko, genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı. İtalyan menajer, "Obradovic önderliğinde geçen harika 7 sezonun ardından şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız" dedi. 2014'ten beri Fenerbahçe'de görev yapan Gherardini, 2017 yılında Avrupa Ligi tarafından 'Yılın Yöneticisi' seçilmişti.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gherardini ile 2 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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