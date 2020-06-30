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30 Haziran 2020, Salı
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Gherardini ile 2 yıl daha

Gherardini ile 2 yıl daha

Beko, genel menajer 'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı. menajer, "Obradovic önderliğinde geçen harika 7 sezonun ardından şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız" dedi.

Beko, genel menajer 'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı. menajer, "Obradovic önderliğinde geçen harika 7 sezonun ardından şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız" dedi. 2014'ten beri Fenerbahçe'de görev yapan Gherardini, 2017 yılında Avrupa Ligi tarafından 'Yılın Yöneticisi' seçilmişti.

  1. 30.6.2020
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