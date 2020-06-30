Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! İki yıldız birden

Fener, gözünü Düsseldorf'un yıldızları Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'a dikti. Kenan'ı bir süredir izleyen Fener, Düsseldorf'un küme düşmesiyle Kaan'ı da listeye ekledi.



FENER İKİSİ İÇİN DE ISRARCI

Takvim'in haberine göre; F.Bahçe, stoper, sağ bek ve orta sahada görev yapabilen Kaan Ayhan için şartları zorlama kararı aldı. Kenan için daha önce ön görüşme yapan yönetim, iki oyuncu için de ısrarcı.



DUSSELDORF'TAN AYRILACAKLAR

Kaan ve Kenan için Fener'in en büyük kozu ise iki oyuncunun da Düsseldorf'tan ayrılmak istemesi. Sarı-Lacivertliler, bu durumu bonservis pazarlığında da fırsata çevirmek istiyor.





KENAN'IN ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Fenerbahçe'yi Kaan Ayhan için çetin bir pazarlık beklerken, golcü oyuncu Kenan Karaman'ın ise sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.



A MİLLİ TAKIM'IN GÖZDESİ

Kaan Ayhan, gösterdiği performansla A Milli Takımımız'ın değişmez isimleri arasına girmeyi başardı. Kaan, EURO 2020 Elemeleri'nde 3 gol atmıştı



F.Bahçe, Kenan Karaman'ın transferi için İspanyol kulübü Sevilla ile yarışıyor.