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30 Haziran 2020, Salı
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’den yeni sezon bombası! İki yıldız birden

Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! İki yıldız birden

'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon beklenileni veremeyen sarı lacivertliler, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Fenerbahçe, Düsseldorf'un küme düşmesiyle 'dan sonra 'ı da listesine aldı. İki yıldızın da transferi için Alman ekibiyle temasların kısa süre içinde başlatılması kararlaştırıldı. İşte detaylar...

Fener, gözünü Düsseldorf'un yıldızları ve 'a dikti. Kenan'ı bir süredir izleyen Fener, Düsseldorf'un küme düşmesiyle Kaan'ı da listeye ekledi.

FENER İKİSİ İÇİN DE ISRARCI
Takvim'in haberine göre; F.Bahçe, stoper, sağ bek ve orta sahada görev yapabilen Kaan Ayhan için şartları zorlama kararı aldı. Kenan için daha önce ön görüşme yapan yönetim, iki oyuncu için de ısrarcı.

DUSSELDORF'TAN AYRILACAKLAR
Kaan ve Kenan için Fener'in en büyük kozu ise iki oyuncunun da Düsseldorf'tan ayrılmak istemesi. Sarı-Lacivertliler, bu durumu bonservis pazarlığında da fırsata çevirmek istiyor.



KENAN'IN ÇIKIŞ MADDESİ VAR
'yi Kaan Ayhan için çetin bir pazarlık beklerken, golcü oyuncu Kenan Karaman'ın ise sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM'IN GÖZDESİ
Kaan Ayhan, gösterdiği performansla A 'ın değişmez isimleri arasına girmeyi başardı. Kaan, EURO 2020 Elemeleri'nde 3 gol atmıştı

F.Bahçe, Kenan Karaman'ın transferi için İspanyol kulübü Sevilla ile yarışıyor.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 09:52
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