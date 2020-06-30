Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! İki yıldız birden
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon beklenileni veremeyen sarı lacivertliler, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Fenerbahçe, Düsseldorf'un küme düşmesiyle Kenan Karaman'dan sonra Kaan Ayhan'ı da transfer listesine aldı. İki yıldızın da transferi için Alman ekibiyle temasların kısa süre içinde başlatılması kararlaştırıldı. İşte detaylar...
Fener, gözünü Düsseldorf'un yıldızları Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'a dikti. Kenan'ı bir süredir izleyen Fener, Düsseldorf'un küme düşmesiyle Kaan'ı da listeye ekledi.
FENER İKİSİ İÇİN DE ISRARCI
Takvim'in haberine göre; F.Bahçe, stoper, sağ bek ve orta sahada görev yapabilen Kaan Ayhan için şartları zorlama kararı aldı. Kenan için daha önce ön görüşme yapan yönetim, iki oyuncu için de ısrarcı.
DUSSELDORF'TAN AYRILACAKLAR
Kaan ve Kenan için Fener'in en büyük kozu ise iki oyuncunun da Düsseldorf'tan ayrılmak istemesi. Sarı-Lacivertliler, bu durumu bonservis pazarlığında da fırsata çevirmek istiyor.
KENAN'IN ÇIKIŞ MADDESİ VAR
Fenerbahçe'yi Kaan Ayhan için çetin bir pazarlık beklerken, golcü oyuncu Kenan Karaman'ın ise sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.
A MİLLİ TAKIM'IN GÖZDESİ
Kaan Ayhan, gösterdiği performansla A Milli Takımımız'ın değişmez isimleri arasına girmeyi başardı. Kaan, EURO 2020 Elemeleri'nde 3 gol atmıştı
F.Bahçe, Kenan Karaman'ın transferi için İspanyol kulübü Sevilla ile yarışıyor.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 09:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! İki yıldız birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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