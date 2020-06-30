Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Obradovic'in yerine...

Fenerbahçe Beko, kısa süre önce efsane koç Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni hoca arayışına giren sarı lacivertliler için bir çok isim gündeme gelmişti.

OBRA YERİNE JASIKEVICIUS!

İspanyol gazeteci Ignacio Ojeda, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Obradovic'ten sonraki hocasının dünyaca ünlü bir diğer antrenör Sarunas Jasikevicius olacağını ifade etti.

ANLAŞMA NEREDEYSE BİTTİ

Ojeda, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Jasikevicius görüşmelerinde son aşamaya geldiğini belirtti ve Zalgiris'te geçen 4 sezonun ardından yeni rotasının İstanbul olacağını dile getirdi.