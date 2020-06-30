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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Anlaşma bitmek üzere

bombayı patlatıyor! Obradovic'in yerine...

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Obradovic'in yerine...

'de son dakika haberi... Kısa süre önce sarı lacivertliler, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırmış ve yeni hoca arayışına başlamıştı. İspayol gazeteci Ignacio Ojeda, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin yeni hocasının dünyaca ünlü bir isim olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Beko, kısa süre önce efsane koç Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni hoca arayışına giren sarı lacivertliler için bir çok isim gündeme gelmişti.

OBRA YERİNE JASIKEVICIUS!
İspanyol gazeteci Ignacio Ojeda, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Obradovic'ten sonraki hocasının dünyaca ünlü bir diğer antrenör Sarunas Jasikevicius olacağını ifade etti.

ANLAŞMA NEREDEYSE BİTTİ
Ojeda, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin görüşmelerinde son aşamaya geldiğini belirtti ve Zalgiris'te geçen 4 sezonun ardından yeni rotasının İstanbul olacağını dile getirdi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 13:23
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