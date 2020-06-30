Fenerbahçe'ye şok! 4 flaş ayrılık - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe'ye şok! 4 flaş ayrılık

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde Obradovic'in ayrılığı sonrası Gherardini, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fakat bu hamle de yetmedi ve yıldız oyuncular takımdan bir bir ayrılıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 4 yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

30 Haziran 2020 Salı 10:19 Güncelleme: 30.06.2020 10:42
Fenerbahçe'ye şok! 4 flaş ayrılık

Euroleague'de 2020 sezonunun mayıs ayında tescil edilmesiyle çoğu takım, 2021 için elini çabuk tutmuş ve transfere hızlı başlamıştı.

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Fenerbahçe'ye şok! 4 flaş ayrılık

Ancak Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in kararı takımın geleceği için belirleyici olacaktı.

Fenerbahçe'ye şok! 4 flaş ayrılık

Efsane koçun 1 yıl dinlenme kararı almasıyla birlikte, 'Obra yoksa biz de yokuz' diyen kontratı bulunan oyuncular dahil diğer takımlardan gelen transfer tekliflerini masaya yatırdı.

Fenerbahçe'ye şok! 4 flaş ayrılık

Bunların başında da İtalyan yıldız Gigi Datome geliyor.


Fenerbahçe'ye şok! 4 flaş ayrılık

DATOME'NİN ÖNCELİĞİ MİLANO

Obra'yla daha görüşmeler başlamadan önce de adı İtalyan ekibi Milano'yla anılan Gigi Datome'nin ülkesine geri döneceği büyük ölçüde kesinleşti.

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