Fenerbahçe'ye şok! 4 flaş ayrılık

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde Obradovic'in ayrılığı sonrası Gherardini, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fakat bu hamle de yetmedi ve yıldız oyuncular takımdan bir bir ayrılıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 4 yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
30 Haziran 2020 Salı 10:19
Güncelleme: 30.06.2020 10:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Euroleague'de 2020 sezonunun mayıs ayında tescil edilmesiyle çoğu takım, 2021 için elini çabuk tutmuş ve transfere hızlı başlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in kararı takımın geleceği için belirleyici olacaktı.
Efsane koçun 1 yıl dinlenme kararı almasıyla birlikte, 'Obra yoksa biz de yokuz' diyen kontratı bulunan oyuncular dahil diğer takımlardan gelen transfer tekliflerini masaya yatırdı.
Bunların başında da İtalyan yıldız Gigi Datome geliyor.
DATOME'NİN ÖNCELİĞİ MİLANO
Obra'yla daha görüşmeler başlamadan önce de adı İtalyan ekibi Milano'yla anılan Gigi Datome'nin ülkesine geri döneceği büyük ölçüde kesinleşti.