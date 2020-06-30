Fenerbahçe'ye şok! 4 flaş ayrılık

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde Obradovic'in ayrılığı sonrası Gherardini, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fakat bu hamle de yetmedi ve yıldız oyuncular takımdan bir bir ayrılıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 4 yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri