Büyük gerilim! Adil Rami'ye şok suçlama ve Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Adil Rami, Rus Ligi takımlarından Sochi'nin yolunu tutmuştu. Yeni takımında hiç maça çıkmayan 34 yaşındaki futbolcu ile yönetim arasında büyük bir gerilim yaşanıyor.
Sochi'de henüz hiç maça çıkmayan ve alacakları nedeniyle ayrılma kararı alan Rami'ye, Sochi kulübünün sahibi Rotenberg'den suçlama geldi.
Sochi sahibi Rotenberg, "Adil Rami bizi kandırdı. Sakatlığını sakaladı. Fenerbahçe'deyken durumundan bahsetti. Ancak sonrasında bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Yaptığı sahtekarlık!"
Böylesine tecrübeli bir oyuncunun bunu yapması ne kadar doğru? Takdiri sizlere bırakıyorum." dedi.
RAMI'NİN MENAJERİNDEN YANIT: "BU SÖZLERE İNANAMIYORUM"
Adil Rami'nin menajeri Ruben Javier ise, "Böyle bir şey olur mu? Kulüpte sağlık kontrollerinden geçerken her şey yolundaydı. Adil Rami, Sochi'ye transfer olmak için Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti. Sizce sakatlanmış olsaydı bunu yapabilir miydi? Önce Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetti ve sonrasında Sochi ile imzalamak için sağlık kontrollerinden geçti." dedi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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