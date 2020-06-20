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Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma
Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı. Santrfor bölgesi için bir süredir arayışlarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar Vedat Muriqi'nin partnerini buldu. Fenerbahçe golcü futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
20 Haziran 2020 Cumartesi 19:07
Güncelleme: 20.06.2020 19:08
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Bir süredir transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bombayı patlattı.
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Bu sezon Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'na havlu atan sarı-lacivertliler gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.
Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçeli kurmaylar golcü transferi için hummalı bir çalışma içindeydi.
Mevlüt Erdinç'in beklenen performansı gösterememesinden dolayı gol yollarında bütün yük Vedat Muriqi'nin omuzlarına bindi.
Kosovalı santrforun yanına bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler arayışlarını hızlandırmıştı.