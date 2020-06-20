Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı. Santrfor bölgesi için bir süredir arayışlarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar Vedat Muriqi'nin partnerini buldu. Fenerbahçe golcü futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 19:07 Güncelleme: 20.06.2020 19:08
Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma

Bir süredir transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bombayı patlattı.

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Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma

Bu sezon Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'na havlu atan sarı-lacivertliler gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma

Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçeli kurmaylar golcü transferi için hummalı bir çalışma içindeydi.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma

Mevlüt Erdinç'in beklenen performansı gösterememesinden dolayı gol yollarında bütün yük Vedat Muriqi'nin omuzlarına bindi.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma

Kosovalı santrforun yanına bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler arayışlarını hızlandırmıştı.

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