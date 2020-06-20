Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı. Santrfor bölgesi için bir süredir arayışlarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar Vedat Muriqi'nin partnerini buldu. Fenerbahçe golcü futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.