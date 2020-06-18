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18 Haziran 2020, Perşembe
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Özdemir istifa etti

Özdemir istifa etti

 Federasyonu Başkanı , kongre üyeliğinden istifa etti.

Federasyonu Başkanı , kongre üyeliğinden istifa etti. Özdemir, 2010-11 sezonuyla ilgili açıklamaları sonrası sarı-lacivertli bazı kongre üyelerinin talebi üzerine 'na sevk edilmişti. Kulüpten ihracıyla ilgili sürecin başlatıldığını dün bir mektupla öğrenen Nihat Özdemir, süreci beklemeden Fenerbahçe üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

TFF'Yİ DE BIRAK!

Fenerbahçe Kulübü, üyelikten istifa eden Nihat Özdemir'den Başkanlığını da bırakmasını istedi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Özdemir'in 'tarafsızlığını yitirdiği' öne sürülerek, "Nihat Özdemir'in aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini kamuoyuna bildiririz" ifadesi kullanıldı.

  1. 18.6.2020
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