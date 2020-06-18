Özdemir istifa etti
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti.
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti. Özdemir, 2010-11 sezonuyla ilgili açıklamaları sonrası sarı-lacivertli bazı kongre üyelerinin talebi üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kulüpten ihracıyla ilgili sürecin başlatıldığını dün bir mektupla öğrenen Nihat Özdemir, süreci beklemeden Fenerbahçe üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
TFF'Yİ DE BIRAK!
Fenerbahçe Kulübü, üyelikten istifa eden Nihat Özdemir'den TFF Başkanlığını da bırakmasını istedi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Özdemir'in 'tarafsızlığını yitirdiği' öne sürülerek, "Nihat Özdemir'in aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini kamuoyuna bildiririz" ifadesi kullanıldı.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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