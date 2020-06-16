Felipe Melo yine rahat durmadı! Flaş Emre Belözoğlu paylaşımı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Felipe Melo yine rahat durmadı! Flaş Emre Belözoğlu paylaşımı

yine rahat durmadı! Flaş paylaşımı

Felipe Melo yine rahat durmadı! Flaş Emre Belözoğlu paylaşımı

Bir dönem forması giyen 'dan paylaşımı geldi. Brezilyalı isim, 'nin 'nda 'la karşı karşıya geldiği maçta gören 39 yaşındaki futbolcuya göndermeli bir paylaşımda bulundu.

'ın eski futbolcusu , kaptanı 'na göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Melo'nun sosyal medya hesabındaki hikayede Emre Belözoğlu'nun Ziraat yarı final rövanş maçı içerisinden bir fotoğrafı ve kendisinin dil çıkarttığı bir fotoğraf yer aldı. Melo bu paylaşımına, "Daha maça bile girmeden yedi." diye de ekledi.

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 00:20
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