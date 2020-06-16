Felipe Melo yine rahat durmadı! Flaş Emre Belözoğlu paylaşımı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı geldi. Brezilyalı isim, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart gören 39 yaşındaki futbolcuya göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'na göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Melo'nun sosyal medya hesabındaki hikayede Emre Belözoğlu'nun Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı içerisinden bir fotoğrafı ve kendisinin dil çıkarttığı bir fotoğraf yer aldı. Melo bu paylaşımına, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart yedi." diye de ekledi.
- 16.06.2020
- Güncelleme: 17.06.2020 00:20
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Felipe Melo yine rahat durmadı! Flaş Emre Belözoğlu paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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