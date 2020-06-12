Fenerbahçe 2-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Henüz 14. dakikada Ozan Tufan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kanarya, 1-0 geriye düştüğü maçta 2 dakika içinde bulduğu gollerle düğümü çözdü. Rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller 87. dakikada Vedat Muriqi ve 88. dakikada Luiz Gustavo'dan gelirken, Hes Kablo Kayserispor'un tek golünü 59. dakikada Bernard Mensah kaydetti.

DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında direkleri geçmeyi başaramadı.

Özellikle ilk yarıda üst üste gol pozisyonlarından yararlanamayan sarı-lacivertlilerin devre sonunda iki şutu direkten döndü.

Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Mevlüt Erdinç, 45+2. dakikada da Luiz Gustavo'nun şutları rakip kale direğine çarptı.

OZAN TUFAN "KIZARDI"

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Rakibine müdahalesi sebebiyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılan sarı-lacivertli oyuncu, VAR kontrolünün ardından oyundan ihraç edildi.

Ozan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

EMRE BELÖZOĞLU KULÜBEDE KART GÖRDÜ

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, müsabakada karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a Ozan Tufan'ın oyundan atılmasıyla alakalı tepki gösterdi. Emre, yaşadığı sözlü münakaşanın ardından oturduğu sandalyeye tekme attı.

Bu tepkinin üzerine hakem Atilla Karaoğlan, Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.



VOLKAN DEMİREL MAÇI AYAKTA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden ve yardımcı antrenör görevinde Volkan Demirel tribünden takip etti. Müsabaka boyunca maçı ayakta takip eden Demirel, oyun içerisinde oluşan bazı pozisyonlara ise tepki gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk dakika içinde savunmanın hatasıyla rakip ceza sahası dışında topla buluşan ve şık bir çalımla içeri giren Ozan'ın çaprazdan şutunda top direk dibinden auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

19. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

49. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Kravets'in şutunda kaleci Altay topu kontrol etti.

59. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza yayı önünde kendisine yapılan faul sonrasında topun başına geçen Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

77. dakikada Hes Kablo Kayserispor üst üste 2 pozisyondan yararlanamadı. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Mesanovic'in vuruşunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Djedje'nin pasında ceza sahasında karşı karşıya gelen Mensah'ın şutunda kaleci Altay top kornere çeldi.

78. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın etkili ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.

86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza alanı önünde aldığı topla soldan içeriye hareketlenen Emre Belözoğlu'nun ortasında savunmada Situm'un eline çarpan topta hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada topun başına geçen Muric'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

88. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Yayın önünde topla buluşan Luiz Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan etkili vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.