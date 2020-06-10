Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! Serdar Aziz'in yanına...
Virüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan maçları için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, kadro planlamasında değişikler kapıda. Sarı-lacivertli takımda savunma ve orta sahada bazı isimlerin yerleri kaydırılıyor. İşte detaylar...
10 Haziran 2020 Çarşamba 09:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe, ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, hem cuma günkü bu maç hem de sezonun geri kalanı için kadroda ve taktik anlayışta bir takım değişikler planlanıyor. Bunların başında da savunma hattı geliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre stoperde Serdar Aziz'in yeri yine garanti olacak. Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağı da netleşmeye başladı.
Sezon boyunca stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson artık burada düşünülmüyor.
Son hazırlık maçında Simon Falette ve Luiz Gustavo denendi. Falette gerçek bir stoper olsa da Gustavo daha başarılı bir görüntü çizdi.