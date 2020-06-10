Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! Serdar Aziz'in yanına... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! Serdar Aziz'in yanına...

Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! Serdar Aziz'in yanına...

Virüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan maçları için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, kadro planlamasında değişikler kapıda. Sarı-lacivertli takımda savunma ve orta sahada bazı isimlerin yerleri kaydırılıyor. İşte detaylar...

10 Haziran 2020 Çarşamba 09:54
Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! Serdar Aziz'in yanına...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe, ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.

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Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! Serdar Aziz'in yanına...

Sarı-lacivertliler, hem cuma günkü bu maç hem de sezonun geri kalanı için kadroda ve taktik anlayışta bir takım değişikler planlanıyor. Bunların başında da savunma hattı geliyor.

Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! Serdar Aziz'in yanına...

Milliyet'te yer alan habere göre stoperde Serdar Aziz'in yeri yine garanti olacak. Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağı da netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! Serdar Aziz'in yanına...

Sezon boyunca stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson artık burada düşünülmüyor.

Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! Serdar Aziz'in yanına...

Son hazırlık maçında Simon Falette ve Luiz Gustavo denendi. Falette gerçek bir stoper olsa da Gustavo daha başarılı bir görüntü çizdi.

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