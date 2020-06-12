Adil Rami'den ırkçılık suçlamasına sert yanıt! "Ben Faslıyım..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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'den ırkçılık suçlamasına sert yanıt! "Ben Faslıyım..."

Adil Rami'den ırkçılık suçlamasına sert yanıt! "Ben Faslıyım..."

Bir dönem forması da giyen Fransız futbolcu , katıldığı bir programda Asya aksanını taklit ederek "Bonjour (merhaba)" deyince, bazı kesimlerin tepkisini çekmiş ve ırkçılıkla suçlanmıştı. Tecrübeli isimden, kendisini eleştirenlere ağır bir yanıt geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Kısa bir süre 'de de forma giyen Fransız futbolcu , katıldığı bir yemek yapma programında Asya aksanını talit ederek Fransızca "Bonjour (merhaba)" demişti.

Tecrübeli ismin bu söylemine, bazı kesimlerden ırkçılık suçlamasıyla tepki geldi. Adil Rami ise sosyal medya hesabı üzerinden kendisini eleştirenlere çok sert bir yanıt verdi.

"Görüşüne göre biraz ırkçı oldum, çünkü bu bazılarının hoşuna gitmedi" diyen Rami sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi beni iyi dinleyin. Ben Faslıyım ve çocuklarım Vietnamlı. Aptallar... Eğer canım Asya aksanıyla konuşmak istiyorsa, konuşurum. Bu mizahtır. Ben her zaman barıştan yanayım.

  1. 12.06.2020
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