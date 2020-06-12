Adil Rami'den ırkçılık suçlamasına sert yanıt! "Ben Faslıyım..."
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız futbolcu Adil Rami, katıldığı bir programda Asya aksanını taklit ederek "Bonjour (merhaba)" deyince, bazı kesimlerin tepkisini çekmiş ve ırkçılıkla suçlanmıştı. Tecrübeli isimden, kendisini eleştirenlere ağır bir yanıt geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kısa bir süre Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız futbolcu Adil Rami, katıldığı bir yemek yapma programında Asya aksanını talit ederek Fransızca "Bonjour (merhaba)" demişti.
Tecrübeli ismin bu söylemine, bazı kesimlerden ırkçılık suçlamasıyla tepki geldi. Adil Rami ise sosyal medya hesabı üzerinden kendisini eleştirenlere çok sert bir yanıt verdi.
"Görüşüne göre biraz ırkçı oldum, çünkü bu bazılarının hoşuna gitmedi" diyen Rami sözlerini şöyle sürdürdü:
Şimdi beni iyi dinleyin. Ben Faslıyım ve çocuklarım Vietnamlı. Aptallar... Eğer canım Asya aksanıyla konuşmak istiyorsa, konuşurum. Bu mizahtır. Ben her zaman barıştan yanayım.
- 12.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Adil Rami'den ırkçılık suçlamasına sert yanıt! "Ben Faslıyım..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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