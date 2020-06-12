Adil Rami'den ırkçılık suçlamasına sert yanıt! "Ben Faslıyım..."

Kısa bir süre Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız futbolcu Adil Rami, katıldığı bir yemek yapma programında Asya aksanını talit ederek Fransızca "Bonjour (merhaba)" demişti.

Tecrübeli ismin bu söylemine, bazı kesimlerden ırkçılık suçlamasıyla tepki geldi. Adil Rami ise sosyal medya hesabı üzerinden kendisini eleştirenlere çok sert bir yanıt verdi.

"Görüşüne göre biraz ırkçı oldum, çünkü bu bazılarının hoşuna gitmedi" diyen Rami sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi beni iyi dinleyin. Ben Faslıyım ve çocuklarım Vietnamlı. Aptallar... Eğer canım Asya aksanıyla konuşmak istiyorsa, konuşurum. Bu mizahtır. Ben her zaman barıştan yanayım.