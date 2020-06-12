Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka! Transfer ve ayrılık...

Çalışmalarını bu yönde sürdüren Sarı-Kanarya, transferde ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı. Kadrodaki bazı isimlerle de vedalaşacak olan Fenerbahçeli kurmaylar, yeni sezon için şampiyonu bir kadro kurmak istiyor.