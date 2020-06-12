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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka! Transfer ve ayrılık...
İlk 26 hafta itibarıyla topladığı 40 puanla zirvenin 13 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk hesaplarını gelecek sezon için yapıyor. Transfer çalışmalarını da bu yönde sürdüren sarı-lacivertliler, yeni sezona bambaşka bir yapılanmayla merhaba diyecek. İşte detaylar...
12 Haziran 2020 Cuma 10:05
Güncelleme: 12.06.2020 10:05
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Bu sezon yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, faturayı Ersun Yanal'a kesmiş ve tecrübeli teknik adam ile yollar ayrılmıştı.
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Sarı-lacivertlilerde sezonun kalan 8 haftalık bölümü için ise Tahir Karapınar ile el sıkışılmıştı.
Bu sezondan umudunu kesen Fenerbahçe'de gelecek sezon hedef mutlak şampiyonluk...
Çalışmalarını bu yönde sürdüren Sarı-Kanarya, transferde ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı. Kadrodaki bazı isimlerle de vedalaşacak olan Fenerbahçeli kurmaylar, yeni sezon için şampiyonu bir kadro kurmak istiyor.
Gelecek sezon mutlaka şampiyonluk isteyen sarı-lacivertlilerde kadro planlaması hayati önem taşıyacak. Hürriyet'in haberine göre; Mevcut takımdan devam edecekler ve ayrılacaklar 26 Temmuz'a kadar netleşecek, lig ve kupa maçlarındaki sonuçlar belirleyecek.